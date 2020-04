Jetzt ist es raus – aktualisiert 2 , das ist das Ziel der Corona-Pandemie.

Jetzt ist es raus – das ist das Ziel der #Corona-Panikmache — Mehr als Tausend Milliarden Dollar Schulden will die US-Oligarchie annulieren lassen.

Die USA haben bei China mehr als eine Billion Dollar Schulden. Die sollen Null und nichtig werden.

Das ist es, worauf die Corona-Geschichte hinausläuft. Deswegen wurde der Virus installiert oder dafür wird seine Existenz genutzt. Dafür lohnt es sich die Bürger in Angst und Schrecken zu versetzen. Deswegen das Obduktionsverbot, deswegen jetzt die Maskenpflicht. Dafür die Propaganda-Kampagne in USA https://www.mediaite.com/politics/lindsay-graham-we-ought-to-sanction-the-hell-out-of-china/

Die Impfung des Bill Gates, ja das bringt vielleicht 50 Milliarden Dollar. Aber über eine Billion Dollar Schulden anullieren ! Das würde die USA plötzlich viel besser dastehen lassen und deutlich entlasten. Die Chinesen könnten nicht mehr billig in der Welt einkaufen was immer sie wollen! Das würde die Welt spalten. Aber darauf läuft die Entwicklung sowieso hinaus. Krieg und Entschuldung und eine westliche Welt die geschlossen hinter den USA steht. Ein Traum.

( Mit ihrer Gesundheit lieber Leser, hat das nicht ganz so viel zu tun. Schützen sie sich wenn sie älter als 65 Jahre sind oder eine schwere Vorerkrankung haben und fertig. )

Man kann Schulden nicht einfach annulieren, man braucht einen sehr, sehr guten Grund. Und je schwerer dieser Grund ist, je mehr er wiegt, desto wahrscheinlicher kann die US-Oligarchie die Anullierung der Schulden durchsetzen.

Chinas angebliche aber „konkrete“ Schuld an einer so übergroßen Misere kann ein guter Grund für die Anullierung sein, also werden investigative Recherchen, Geheimdienstberichte und alles, was sonst nötig sein sollte, in beliebig großer Menge in den Raum geworfen werden ( Zukunft ) um Chinas Schuld unumstößlich zu machen. Alles, damit tatsächlich diese einseitige Entscheidung getroffen werden kann. Billionen US-Schulden bei China wegen der Corona-Infektion-PANDEMIE abschreiben ist die Lösung für fast alles.

Auf der anderen Seite hat China verständlicherweise wenig Lust, eine Billion Dollar einfach so zu verlieren. Also werden in ebenso großer Menge entgegengesetzte Recherchen, Geheimdienstberichte und highly-likely in den Raum geworfen werden.

Ein weiterer Grund die Covid19-Infektion als Schockstrategie gegen die Bevölkerung einzusetzen: Der Wettbewerb um die Vorherrschaft bei der Künstlichen Intelligenz – Der nationale Sicherheitsstaat der USA verwirklicht seine orwellsche Vision der Gesellschaft, denn diese scheint ihm besser geeignet um die KI voran zu treiben. Dafür soll z.B. der Gang zum Artzt abgelöst werden durch Kontakt mit einem Computer, das nicht kontrollierbare Bargeld soll durch elektronische Bezahlsysteme per Handy abgelöst werden, der private Autobesitz soll durch zentrale Mietwagenflotten abgelöst werden usw. . Der Mensch wird zum Haustier der Industrie. Hier lesen :

konjunktion.info/2020/04/techno-tyrannei-wie-der-nationale-sicherheitsstaat-der-usa-den-coronavirus-einsetzt-um-eine-orwellsche-vision-zu-verwirklichen/