Coronavirus – wieder mal Schockstrategie – aber wofür ?

Bei aller Vorsicht zur Abwendung von Ansteckung – ein Blick hinter die Kulissen.

Nach dem mehrere Fachleute auf die Ähnlichkeit der Erscheinung mit einer normalen Grippewelle verwiesen haben, erinnerte ich mich an das Buch von Naomi Klein : „Die Schockstrategie“ . Die kanadische Autorin schreibt darin über die Technik eine Gesellschaft mit Schocks ausser Gefecht zu setzen. Nachdem die Strukturen der Gesellschaft ausser Kraft sind, wird in großem Umfang privatisiert. Wenige bereichern sich plötzlich an gesellschaftlichem Reichtum. Diese Vorgehensweise wurde von Neoliberalen in den USA entwickelt und in Chile zum ersten mal angewandt. Der brutale Putsch von Pinochet setzte alle demokratischen Strukturen ausser Gefecht und die ganze chilenische Gesellschaft wurde einer Privatisierungswelle ausgesetzt, was ohne den Schock niemals funktioniert hätte. Zum Beispiel war das Rentensystem von Chile recht gut aufgestellt, heute aber, nach umfassender Privatisierung, sind die Renten derart niedrig, dass viele Rentner einen Suizid anstatt eines Lebens im Elend wählen. Es ist eine regelrechte Suizidwelle.

Heute sehe ich Deutschland ebenfalls in einer Art Schock. Soweit zur Schockstrategie.

Einen der Fachleute zum Thema Seuchen und Pandemien möchte ich hier mit einem Video einblenden:

Für mich geht es los mit der Vergleichbarkeit der Coronaerkrankung mit anderen Grippeerkrankungen und der vergleichbar moderaten Anzahl von Sterbefällen. Punkt Zwei ist für mich die Reaktion der Medien auf den Artikel von Herrn Dr. Wolfgang Wodarg. Punkt Drei ist die langfristige Vorbereitung, die Änderung der Definition des Begriffes Pandemie. Spätestens an dieser Stelle muss jeder, der das Buch von Naomi Klein gelesen hat, stutzig werden. Es geht um einen Coup, einen Überfall. Und er funktioniert. Grenzen werden geschlossen, Veranstaltungen untersagt, Restaurants geschlossen, die Bevölkerung hamstert, sogar König Fussball kuscht, die ganze Gesellschaft ist im Schock. Welches Ziel die Schockstrategie hat ist für mich noch nicht ersichtlich. Dennoch gibt es Hinweise.

Ein Hinweis :

The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”

weiter lesen : https://southfront.org/the-coronavirus-covid-19-pandemic-the-real-danger-is-agenda-id2020/

Ein weiterer Hinweis :

Coronavirus Hysteria Hits Russia As Europe Becomes Center Of Outbreak

Eigene Übersetzung :

Es ist interessant zu beachten, dass alles dies geschieht inmitten des Chaos auf dem Öl-Markt (verursacht durch agressive Aktionen von Saudi Arabien), verfassungsrechtlicher Reformen in Russland und der Eskalation der Iran-US-Spannungen im Nahen Osten (Iran leidet derzeit an Coronavirus-Problemen mit über 12.000 aktiven Fällen).

Die groß angelegten diplomatischen Ansterengungen und Bemühungen in den Medien, das Coronavirus als eine groß angelegte Bedrohung zu zeigen und das Timing der Entwicklungen zeigen und erlauben zu vermuten, dass Kräfte mit Bezug zu der globalen Elite absichtlich die Krise ausnutzen und schüren (oder sogar zum Ausbruch beigetragen haben ), um ihre eigenen Ziele zu erreichen. Die COVID-19-Ausbruch wird bereits verwendet, um die anstehende globale Wirtschaftskrise zu erklären (die kaum verursacht wurde durch das Virus selbst), und Sie wird wahrscheinlich verwendet werden, um die Situation in den Ländern zu destabilisieren, die gegen die neoliberale Weltordnung antreten: China, Russland und Iran.

Ende der eigenen Übersetzung.

weiter lesen : https://southfront.org/coronavirus-hysteria-hits-russia-as-europe-becomes-center-of-outbreak/

Ein Freund schrieb mir gerade, er fühle sich massiv ver..ar..scht und fühlt Wut in sich aufsteigen.

Liebe Leser, lasst uns unsere Emotionen, diese Wut , umwandeln in produktive Antworten auf diese massive Manipulation. Dieser neoliberale Coup darf nicht gelingen ! Gegensteuern. Wenn ihr Hinweise auf das Ziel der Schockstrategie habt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare.