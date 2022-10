In diesem für Laien nicht ganz so leicht verständlichen Artikel wird im Detail dargestellt wie das inzwischen berühmte Spike-Protein im Körper des Menschen Schaden anrichtet. Dabei handelt es sich sowohl um per Injektion als auch um per Infektion in den Körper gelangte Spike-Proteine. Der Unterschied zwischen den zwei Wegen ist vielen Bürgern schon bekannt. Bei einer Infektion gelangt das Virus auf die Schleimhaut des Mund-Rachen-Nasenraumes und wird dort abgewehrt. Nur im Falle, diese Abwehr funktioniert nicht, gelangt das Virus tiefer in den Körper. Bei einer Injektion mit mRNA „Impf“stoffen kommen die gefährlichen Spike-Proteine direkt in das Muskelgewebe und von dort in die Blutbahn.

Auch wenn der Inhalt durchaus gruselig ist, mir hat der Artikel Spass gemacht. Ich habe bei der Lektüre etwas lernen können.

Quelle: Die schlimmsten Befürchtungen werden wahr: Wie das Spike-Protein und die COVID-19 Impfstoffe, die es transportieren, menschliche Organismen schädigen

Abbildung eines Teiles des Artikels, Quelle des enthaltenen Bildes : https://www.apotheken-umschau.de/

