Carlo Maria Vigano ruft dazu auf, eine planetarische Anti-Globalisten-Allianz zu gründen, um sich gegen den laufenden Krieg gegen die gesamte Menschheit in Form der globalistischen Elite zu vereinen. 47 weitere Wörter Erzbischof Carlo Maria Vigano ruft auf zum Widerstand gegen Neue Weltordnung — tkp.at

Freiheit für Willem Engel und Virginie de Araujo-Recchia ! Viviane Fischer berichtet : In Holland ist vor wenigen Tagen der Molekularbiologe / Aktivist Willem Engel verhaftet worden, der die Webseite viruswaanzin betreibt und schon mehrfach im Corona-Ausschuss war. Willem sitzt in Isolationshaft, weil er den Test verweigert. Heute ist nun unsere geschätzte Kollegin, Rechtsanwältin Virginie de Araujo-Recchia, festgenommen worden, warum ist im Moment noch unklar. Ob dies in Zusammenhang mit der anstehenden Präsidentschaftswahl zu sehen ist und der Tatsache, dass Virginie im Begriff war, Klage gegen politische Parteien und deren Machenschaften zu erheben? Es wirkt so, als hätten die politisch Verantwortlichen angefangen, wild um sich zu beissen. Auch in Deutschland bekommen wir mit, dass die Staatsanwaltschaft gegen Massnahmenkritiker gleichsam auf Teufel komm raus Verfahren eröffnet. Zugleich geht sie aber Hinweisen auf möglicherweise vorliegende schwere Straftaten, wie z.B. die Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfungen im Spandauer Altenheim nicht nach. Wie können die beteiligten Polizisten, Staatsanwälte und Richter das mit ihrem Gerechtigkeitsgefühl und Gewissen vereinbaren ? #freeEngel #freeVirgine