Aufruf : Friedliche Kundgebung mit Ignorance Meditation 💛🕊 Gesundheit | Grundrechte | Demokratie 06.06.2020 Potsdam

Friedliche Kundgebung mit Ignorance Meditation 💛🕊

Gesundheit | Grundrechte | Demokratie

90 min – Kundgebung mit offenem Mikro

30 min – Ignorance Meditation

Potsdam am Brandenburger Tor, Samstag, 06.06.2020, 15:30 Uhr

Komm vorbei, sei dabei und bring dich ein – wir sind nicht allein. đź‘Ąđź—Ł

Auf FB wurde ich gefragt was das denn solle, der Lock Down ist doch schon vorbei und ausserdem ein bischen Maske tragen kann doch nicht so schlimm sein. SchlieĂźlich hilft es und wir hatten doch GlĂĽck gehabt.

Also der Lock Down ist nicht vorbei und er wurde genutzt um dem BĂĽrger zu schaden. Hier noch einmal das Beispiel.

„Im Windschatten der Corona-Krise haben der Hauptstadtsenat und die Landesregierung von Brandenburg endgĂĽltig die Weichen zur Zerschlagung der Berliner S-Bahn gestellt.“Â https://www.nachdenkseiten.de/?p=60747

Und wir sollten beraten, wie wir mit der Situation umgehen. Wie wir uns gegenseitig helfen, wenn die nächste Virus-Sau durchs Dorf gejagt wird oder ein tatsächlich gefährliche Virus kommt. Es gibt allen Grund zu der Kundgebung zu kommen.