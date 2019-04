Die EU funktioniert nur von OBEN nach UNTEN. Wen wähle ich im Mai?

Demokratie? Die Wahlen kommen auf uns zu aber wen soll man in dieser EU wählen? Wie geht es eigentlich den anderen EU-Bürgern, welche Gründe hätten die denn für eine Wahlentscheidung? Welche Probleme gibt es in Rumänien, Bulgarien, Lettland usw. ? Ein wesentliches Merkmal einer Demokratie ist die Kommunikation. Der Austausch zwischen z.B. Interessengruppen, Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsschichten und Klassen ist eine Grundlage von Demokratie. Können spanische Bauern mit deutschen Bauern sprechen? Slowakische Arbeiter mit bretonischen Arbeitern, deutsche Hartz4-Empfänger mit rumänischen Wohnungslosen? In einem Nationalstaat kann man die gemeinsame Sprache voraussetzen. In der EU nicht. Fragezeichen, keine Kommunikation zwischen den Völkern, keine gemeinsame Sprache, keine gemeinsamen Foren, keine Vertreter der Völker – denen der Bürger diesen Anspruch auch tatsächlich zutrauen kann.

Alle Schaltstellen sind von Konzern-Kollaborateuren besetzt. Und genau so fühlen sich die Erfahrungen mit der EU an.

Hier ein Beispiel :

Zitat aus dem Artikel Neoliberaler Faschismus **Droh-, Selektions- und Ausmerzideologie

„Armut ist Ergebnis von Faulheit“

Die, die sich „im Wettbewerb“ nicht bewährt haben, werden als die Schwachen, Dummen, Armen und Faulen abgestempelt; diejenigen, die nicht mehr mitmachen können oder wollen, werden ausgegrenzt oder mit „Absturz“ bedroht; die „Ausgeschiedenen und Überflüssigen“ werden nach unten getreten, denunziert und gedemütigt. Sie sollen auch unten bleiben. Sie sind nutzloser „Humanschrott“, der sich selbst überlassen bleibt und – wie in den USA und England bereits weitgehend verwirklicht – nur noch rudimentäre staatliche Hilfen in Anspruch nehmen können soll.

Die Inanspruchnahme staatlicher Hilfen wird zunehmend zu einem Spießrutenlauf in den Behörden, den nur gewinnen kann, wer sich seinen von der Exekutive und widerrechtlich beschnittenen Rechtsanspruch erkämpft:

Die neoliberalen Täter zerstören Millionen Menschen die Arbeit, drängen sie in minderwertige beziehungsweise schlecht bezahlte und prekäre Jobs. Und damit nicht genug: Anschließend machen sie diese noch zu Opfern ihrer Denunziationen und Herrschaftspraktiken.

Die neoliberalen „Eliten“ organisieren die schleichende Vernichtung der „Ausgeschiedenen und Überflüssigen“. Ihre Ausmerzstrategie ist ein implizites, kein explizites Anliegen: Die Menschenwürde der „Überflüssigen“ soll zerstört und ihr frühzeitiges Ableben unter anderem durch höhere Renteneintrittsalter und eine zunehmend privatisierte „Gesundheitsversorgung“ erreicht werden.

** Zitat Ende

https://www.rubikon.news/artikel/neoliberaler-faschismus

Diese Ideologie ist auch in Deutschland verwirklicht. Sie ist in den Köpfen der Bürger angekommen. Die angeblich demokratischen Strukturen transportieren diese Ideologie und stellen sie NICHT in Frage.

Weitere Beispiele sind der Krieg gegen Jugoslawien und Libyen aber auch der ignorierte jahrelange Protest gegen Glyphosat und GMO und die Genehmigungen durch die EU. Aber auch TTIP steht nach massiven Protesten und Unterschriftensammlungen der Bürgerbewegungen schon wieder auf der Genehmigungsliste der EU. Ganz zu schweigen von CETA. Aber auch die in den europäischen Medien ignorierte maßlose Gewalt der französischen Administration gegen die Bürger Frankreichs, ist ein deutliches Zeichen von >nicht im Sinne der Bürger arbeitenden Strukturen< , ebenso die Kriegsvorbereitungen gegen Russland. Die Liste ist schier endlos und die NICHTDEMOKRATIE der EU offensichtlich.

Was soll also die Wahl? Die Liste der kriegsbefürwortenden Parteien ist lang, die anderen sind zerstritten. Ich möchte keine Empfehlung abgeben.

