Aufstehen gegen die drei Affen, staatliche Gewalt und neoliberale Willkür !

Die blutverschmierte französische Fahne – Symbol für die staatliche Gewalt in Frankreich.

Die drei Affen in der politischen Apathie, sind ein gutes Sinnbild für den konsumsüchtigen Bürger in der alten BRD und auch in der DDR. Seit der Wende, dem Anschluss, hat sich für viele Bürger die Welt radikal verändert. Der neoliberale Umbau öffnete uns die Augen, wir sind aufgestanden! Wir sehen die Brutalität des Staates in Frankreich. Wir zeigen unsere Solidarität mit den kämpfenden Gelbwesten in Frankreich! Wir fordern: Hände weg von Venezuela ! Ami go home ! Raus aus Syrien ! Raus aus Deutschland, wir brauchen keine Besatzer ! Fluchtursachen beseitigen ! Fachkräfte abwerben ist Raub !

Es ist eine lange Liste. Wir haben lange stillgehalten. Das ist jetzt vorbei!

Unsere Demonstration fand Beachtung :

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20190216323999374-demonstration-us-botschaft-berlin/

http://mona-lisa.org/Kundgebung-Haende-weg-von-Venezuela-Berlin-16-02-19/

https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/6794-20190215-bunte-westen-in-berlin.htm

