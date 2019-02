Demonstrationen für den gewählten Präsidenten Maduro in Venezuela! In deutschen Medien nicht vorhanden.

Mein Name ist Sirut Sabine Haller, ich bin Sinn-Finderin, Seelen-Erinnerin und Herz-Öffnerin hier bei Lebensradweg. Ich begleite Menschen in ihre Verbindung mit dem Leben, damit sie die Zyklen des Lebens verstehen, und ihren eigenen Lebens-Sinn verwirklichen können. Es sind die Zyklen des Lebens, die dich an dein Seelenwissen erinnern und dich tief mit deiner Herzensfreude verbinden.