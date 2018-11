Bilder von der Demo Aufstehen Potsdam – Würde anstatt Waffen 17.11.2018

Wir sind glücklich mit unserer ersten Demonstration in Potsdam! Aufstehen Potsdam : In ein menschenwürdiges Leben passt keine Aufrüstung gegen ausgedachte Feinde, das ist reine Geldverschwendung. Rentner die Flaschen sammeln müssen, Obdachlose, Geringverdiener mit zwei oder gar drei Jobs, überall fehlt Geld, in Pflege, in der Bildung, die Mieten sind viel zu hoch, die Löhne viel zu niedrig. – Was ist los mit diesem Land? Zu all dem Desaster denken sich Profitgierige einen Feind aus, um der Rüstungsindustrie Geschenke zu offerieren. Russland hat nicht Europa eingekreist, sondern die NATO kreist Russland ein. Die Russen sind unsere Nachbarn, unsere Freunde, das passt der EU-Oligarchie nicht in den Kram. Aber wir machen da nicht mehr mit! Potsdamer, kommt zu der nächsten Vollversammlung der Gruppe Aufstehen am 19. Januar ! Ankündigung, Termin und Ort auch hier auf dem Blog.

Eine Demokratie der Bürger und nicht eine Demokratie des Kapitals.

