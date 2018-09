Wer den Bürger mit Schuldzuweisungen in die rechte Ecke stellt, …

der sollte sich nicht wundern, wenn er ihn auch dort wieder antrifft.

Zwei meiner Meinung nach zutreffende Beiträge zu der Situation in der BRD nach den Ereignissen in Chemnitz möchte ich hier weiter empfehlen. Meine persönlichen Auslassungen findet der Leser im Anschluß.

Was hat Chemnitz mit „Teile und Herrsche“ zu tun?

https://www.heise.de/tp/features/Was-hat-Chemnitz-mit-Teile-und-Herrsche-zu-tun-4157288.html

und ein Interview auf RT mit Dr. Hans Joachim Maaz

Psychotherapeut Dr. Maaz zu Chemnitz: Spaltung ist ein primitiver Abwehrmechanismus

https://deutsch.rt.com/programme/451-programme/75692-spaltung-ist-primitiver-abwehrmechanismus-psychotherapeut-chemnitz/

Meine Meinung dazu : Gewalt und Aufbauschen, Hetzen, Anheizen radikalisiert die politische Situation, die sachliche Diskussion wird verhindert, schwarz/weiß Denken und Reaktionen aus dem Reptiliengehirn dominieren die Situation.

In die Ecke getriebene Menschen können nicht anders reagieren als mit Flucht oder Aggression.

Die einfachen Menschen auf der Strasse mussten erleben, wie sie aus sozial abgesicherten Verhältnissen in der DDR kommend, heute in einer Realität leben, in der sie von FLASCHEN-SAMMELN-MÜSSEN bedroht werden. Solche Menschen suchen Flucht oder Aggression. Flucht geht nicht, also Aggression. Feindbilder vereinfachen die Aggression erheblich.

Mit den vielen Migranten hat die Regierung Merkel diesen einfachen Menschen das Feindbild exakt vor die Nase gesetzt. So etwas ähnliches hat 1920 bis 1933 schon einmal funktioniert. Auch damals waren die Menschen in die Ecke getrieben und bekamen den Russen und den Juden als Feindbild vor die Nase gesetzt. Wenn dann der öffentliche Diskurs hetzt, beschuldigt und diese Menschen regelrecht in die rechte Ecke drängt, dann kommt was kommen muß. Und daran haben dann sogenannte Linke, wenn sie sich daran beteiligen, einen großen Anteil. Heute beteiligen sich die Linken aktiv daran den besorgten Bürger in die rechte Ecke zu stellen. Das Ergebnis der Handlungen rechter und linker Extremer ist der Zuwachs an Stimmen für die AfD. https://deutsch.rt.com/inland/75669-neue-umfrage-sieht-afd-im/

Meinen herzlichen Glückwunsch an die linken Extremen zu diesem Erfolg. War dies das Ziel?

Wenn die Linke den einfachen Menschen auf der Strasse gewinnen will, dann muß sie ihn wohl oder übel bei SEINEN Sorgen und Ängsten abholen.

