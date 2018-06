Jetzt an die Ministerin Svenja Schulze schreiben – EU entscheidet über Recht auf Wasser versus Privatisierung – und wir kennen unsere lobbyaffinen Politiker – JETZT schreiben

Dringende Notwendigkeit zum Handeln – Rat der Europäischen Union gefährdet unser Wasser! – Council puts provisions on Right2Water at risk – Urgent need to mobilise

In dem nachfolgend verlinkten Artikel wird unter anderem ein Beispieltext für die Erinnerungsmail an die Frau Ministerin / den Minister nebst der Adressen aufgeführt.

https://netzfrauen.org/2018/06/22/right2water/

Politiker schieben in Zeiten der WM schnell mal etwas Unbeliebtes über die Bühne. Ich will jetzt nichts unterstellen aber die Minister brauchen dringend eine Erinnerung. Wasser ist ein Menschenrecht – Privatisierung des Wassers ist ein Unding.

