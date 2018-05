9.Mai – der Tag des Sieges der Roten Armee über den Hitlerfaschismus in Berlin Treptow

Am 9.Mai am Mahnmal im Treptower Park. Viele Menschen aus Russland. Sie verbreiteten die ihnen eigene Stimmung. Die gefallenen Soldaten wurden geehrt, viele hatten Fotos ihrer gefallenen Familienangehörigen dabei. Ich habe mich eingefühlt in die Stimmung der Menschen und des Ortes. Ich war sehr berührt.

Die angekündigten Biker der Nachtwölfe waren zu sehen.

Einige Deutsche waren auch mit Botschaften vor Ort. Zum Beispiel die Friedenskoordination Berlin mit Danksagung und Forderungen.

Der Link zur Friedenskoordination Berlin : http://www.frikoberlin.de/

Was in unseren Medien nicht dargestellt wird, das wurde hier benannt. Die Bundesrepublik Deutschland steht wieder mit Truppen an der russischen Grenze. Die Presse ist wieder voller Russlandhetze. Es ist eine Schande für das deutsche Volk.

Auch im Sputnik erschien ein langer Artikel zum 9.Mai in Berlin.

https://de.sputniknews.com/gesellschaft/20180509320644980-siegestag-bekaempfung-faschismus-gedenken/

RT berichtet vom Marsch des unsterblichen Regimentes in Moskau. Dreihunderttausend Menschen zeigen die Bilder ihrer gefallenen Angehörigen. Wer das Video anschaut wird begreifen, falls die NATO wirklich einen Krieg gegen Russland anzettelt, am russischen Volk werden sich die Kriegstreiber die Zähne ausbeißen.

https://deutsch.rt.com/live/69621-live-am-tag-des-sieges-unsterbliches-regiment-marschiert-durch-moskau/

Advertisements