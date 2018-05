Vor genau einem Jahr ging “König Donald, die unsichtbaren Meister und der Kampf um den Thron.”in den Druck. Ich hätte mir ja “Real Game of Thrones” für den Titel gewünscht, aber davon hatten die Verlagsjuristen wegen des Titelschutzes der berühmten TV-Serie und möglicher Klagen abgeraten. Weil es in den Großmedien keine Rezensionen gab, hat das Buch bisher noch kein sehr großes Publikum gefunden, obwohl ich dachte, dass die Besetzungsliste des Dramas doch eigentlich schon ziemlich vielversprechend klingt: …..