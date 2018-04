Syrien – Der Angriff sollte nichts ändern. Aber Mord ist Mord.

Das Gezerre um die Macht ging wieder einige Morde weiter.

USA, FRANKREICH UND BRITANNIEN ATTACKIERTEN SYRIEN

Der Westen hat Syrien verloren. Die Dummheit konnte ihre Wut nicht zügeln. Trump sei Dank kamen Ankündigungen. Der Zeitpunkt des Angriffes, vor der Ankunft des Flugzeugträgers, bevor die Feuerkraft des Flugzeugträgers und seiner Begleitschiffe einbezogen werden konnten, spricht Bände. Der Angriff erfolgte, in der Nacht bevor Experten der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) am heutigen Samstag, 14.4.2018, die Lüge vom angeblichen Chemiewaffenangriff in Douma untersuchen / aufdecken konnten. Auch dies ein Faktor, der den Zeitpunkt des Angriffes voraus ahnen ließ.

Vielleicht ist tatsächlich so, Trump begrenzte den Angriff, den die Blutgierigen in der US/NATO mit aller ihrer Macht wollten. Raketenschläge auf „nicht sehr risikoreiche“ Ziele in Syrien, mutmaßt Michel Liegeois, … Trump sprach oft genug vom Rückzug aus Syrien.

Syrien hat die Angriffe abgewehrt so gut es ging. Die staatliche Nachrichtenagentur Sana meldete, die Luftabwehr Syriens habe die „amerikanisch-britisch-französische Aggression“ bekämpft. Es seien 13 Raketen abgefangen worden. ( RT )

Es gilt weiterhin, an den Früchten sollt ihr den Baum erkennen.

Friedensfreunde treffen sich in Berlin für eine Mahnwache.

16.04. Frieden für Syrien – Mahnwache Spezial, Berlin am Brandenburger Tor, 18.00-21.00 Uhr Link zur FB-Seite der Mahnwache

