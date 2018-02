Sparpolitik ist neoliberale Bereicherung denn, die Kuh melkt durch den Hals.

Wer eine Entwicklung will und sie kaputt spart, der hat offenbar doch ein anderes Ziel.

Mein Nachbar sagte immer: Hans, die Kuh melkt durch den Hals. Hans verstand und gab der Kuh Saft- und Kraftfutter. Und die Kuh gab Milch.

Griechenland Portugal Warum machen die das?

1.Griechenland versinkt in Armut, die Zivilisation wird demontiert. Die Sparpolitik macht die Super-Reichen noch reicher und die Armen haben keine Möglichkeit mehr für ein Leben mit Bildung und Kultur, da geht es nur noch um die nackte Existenz.

>Laut Eurostat sind 35,6 Prozent der Bevölkerung von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Durch höhere Steuern und gekürzte Löhne bleibt für viele die Finanzierung des Alltags eine existenzielle Frage.<< Ein Auszug aus einem Artikel der Zeitung >>Der Freitag << : https://www.freitag.de/autoren/der-freitag/arbeiten-fuer-nichts

2. Portugal zeigt, woran Griechenland gehindert wurde

Portugals Linksregierung hat bewiesen, wer Geld in das System bringt nutzt der Bvölkerung und der Wirtschaft. Die Spardiktatoren in Brüssel, Berlin und anderenorts sind bis auf die Knochen blamiert.

https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20180206319418303-portugal-eu-schaeuble-ezb-iwf-eu-kommission-merkel-arbeitslosigkeit-euro/

Sind die Spardiktatoren blamiert? Hier nicht, denn hier in Deutschland kommt die Nachricht gar nicht an. Die Deutschen werden mit ihrer eigenen Existenzangst und Flüchtlingen und jeder Menge anderer Propaganda-Frames davon abgelenkt. Und ohnehin ist die Sache ein alter Hut.

3. Warum tun die das ?

Die Sache ist also ein alter Hut. Naomi Klein beschreibt in >>Die Schock-Strategie<< wie und wohin der neoliberale Kurs geht.

Also, warum tun die das?

Große Menge an Geld und Geldquellen aneignen. Die Bevölkerung reif für den Extremismus und leichter lenkbar machen.

Ich erinnere mich an einen Bericht von einer Pegidademonstration. Warum sind sie gegen Ausländer, fragt der Journalist. Weil meine Rente nicht reicht, antwortet eine ältere Dame.

Die Angst und die Wut der Dame waren spürbar. Die Frau hatte die vielen Möglichkeiten der Regierung nicht im Blick. Zum Beispiel auf Rüstungsgeschenke für Israel verzichten, überhaupt weniger in Rüstung investieren oder die Pharmaindustrie höher besteuern. Mit diesem Geld hätte die Bundesregierung die Rente der Dame ganz ordentlich aufstocken können. Aber, das alles hatte die Dame nicht auf ihrem inneren Schirm. Da war nur die nächste Angst, nach der sie wie nach einem Strohhalm griff und der Wunsch jemand möge den Weg aus der Armut zeigen. Führen.

Die neoliberale Politik von Kohl bis Merkel haben die reiche, satte BRD verwandelt. Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung verarmt. Der Rest hat Angst vor dem Abgleiten in Armut. Die gesamte Bevölkerung wird durch die Massenmedien in verschiedene Ecken gelenkt und aufeinander gehetzt. Die neoliberalen Macher kontrollieren die Medien, die Finanzpolitik, eigentlich alles. MAZ : „Armut und soziale Ausgrenzung sind für viele tausende Menschen in Brandenburg keine statistische Größe, sondern Realität“

Framing ist eine der Manipulationsmethoden. Hier ein Link zu verschiedenen Videos zu dem Thema :

http://www.worthyvideo.com/video-Rx5SZrOsb6M.html

Nicht nur Portugal, auch Russland hat sich trotz Sanktionen und künstlich gesenktem Ölpreis nicht dem Sparen zugewandt. Im Gegenteil, die Möglichkeiten für Firmen Kredite zu bekommen, wurden erweitert. Ergebnis : das Lebensniveau ist gestiegen, die Wirtschaft ist deutlich unabhängiger vom Ausland. Den Menschen geht es deutlich besser als unter Jelzin.

Mein alter Nachbar hat eben doch Recht, die Kuh melkt durch den Hals.

