Bei vielen Krebserkrankungen, vor allem in fortgeschrittenen Stadien, rückt wegen der geringen Wirksamkeit der Standardtherapien die Notwendigkeit in den Vordergrund, neue Therapieformen zu entwickeln. Immuntherapien spielen dabei in den letzten Jahren eine immer größere Rolle.

Eine biologische Krebstherapie mit dendritischen Zellen, hergestellt aus dem Blut des Betroffenen, zu kombinieren, kann zu einer äußerst effektiven Methode werden, um gegen den Tumor zu bestehen. Wir arbeiten in diesen Fällen mit einem spezialisierten Labor zusammen.