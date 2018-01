Widerstand ist sinnlos, sie sind schon assimiliert.

Widerstand ohne weiterführende kreative Entwicklung beschränkt sich auf das Brüllen in den Sack. Einen Schritt weitergedacht, nach der #Empörung und dem “Wacht auf”, was folgt dann? Dann sollen wieder DIE regieren, DIE vorher auch regierten? Auf welche Struktur wollen die Empörten zurück greifen? Sie haben selber keine entwickelt. Also ist da auch nicht mehr als bisher. Und das Gleiche wird das Gleiche hervorbringen. Widerstand ohne Strukturbildung ist die Anerkennung der bestehenden Regierung. Denn die soll es nachher doch auch machen. Neu wäre, auf praktisch machbarer Ebene, etwas neues zu entwickeln. Dort entsteht dann etwas anderes als bisher.

Der reine Widerstand bezieht seine Orientierung aus der Tat, der Person, gegen die Widerstand empfunden wird. Die Energie des Widerstandes speist sich aus der Angst, die wir unbewusst mit dem Widerstand verknüpfen. Das ist eine ältere Angst aus unserem Leben, die mit dem aktuellen Anlass nichts zu tun haben muss.

Im Widerstand wird nichts neues kreiert, aber er bringt ein Gefühl von Echtheit mit sich. Das ist die Falle. Ich fühle mich im Recht und bestärkt. Ich bin als Widerstandleistender aber immer nur das Echo dessen, dem ich Widerstand leiste. Sein Anliegen steht im Mittelpunkt des Widerstandes. Ich gebe Energie in das System, das nicht meines ist. Ich bestätige den Anderen, der wiederum mir eine Kraft entgegen bringt. Sein System wird bestärkt, da es um sein Anliegen geht. Aber ich habe noch gar kein Projekt kreiert.

Sobald wir uns aber einem eigenen Projekt zuwenden, dann verändert sich das Gefühl.

Ich las in letzter Zeit öfter von Menschen, die an ihrem Widerstand verzweifelt sind. Der Erfolg blieb aus und die alte unbewusste Angst wurde genährt. Das Lebensgefühl wird bei eigenen Projekten ein ganz anderes werden.

