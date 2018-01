zu http://hinter-den-schlagzeilen.de/die-neue-rechte-un-kultur

Wieviel Realismus gestatten wir uns? Die Bundesrepublik Deutschland hat schon immer vom Elend der Menschen in der 2/3 Welt gelebt, hat auch damals schon Pinochet und Apartheid unterstützt. Vergleichen wir doch einmal die Anzahl der Menschen die wir wie immer ins Elend oder totwirtschaften und in Kriegen ermorden, mit denen die wir als „Linke“ bemitfühlen oder als „Rechte“ ausserhalb der Grenzen haben wollen. Zehn zu eins reicht nicht, eher fünfzig zu eins. Es wird ganz deutlich, Deutschland ist rechts, denn links sind die Linken nicht und der Einsatz für die Flüchtlinge könnte als Anfang der Menschlichkeit gelten, wenn denn nicht schon ganz klar wäre, das verläuft sich im Sande und in spätestens fünf Jahren ist das mal eine bewegende Erinnerung.

Links sein und Fortschritt sehe ich anders, Denkmuster anders denken und Handlungsmuster ersetzen. Das machen einige wenige Menschen aber niemals hat das dieses Land gemacht. Und, unsere Soldaten stehen an der russischen Grenze.

Advertisements