Ein Deutscher nach Syrien ausgewandert …

Der Deutsche Marco Glowatzki ist nach Syrien ausgewandert.

Hier ein Text den er über seinen FB-Account sendet.

Er schreibt :

Das muss sich jeder Anhören – ja die Flüchtlingslager sind alle in Syrien aufgelöst und die Flüchtlinge sind wieder zurück in ihren Orten und das super tolle – in Syrien bekommen die Bürger die alles verloren haben einen zinslosen Kredit um ihre Geschäfte, ihre Häuser wieder aufzubauen – ja das ist wirklich so, das hat meine Familie mir auch gesagt und auch die in Deutschland sind gehen wieder zurück um alles wieder aufzubauen – das wird in Deutschland von der Syrischen Regierung noch nicht einmal gesagt – wie immer – wir Deutsche sind von unserem Deutschland sehr enttäuscht, wir müssen uns nicht wundern das immer mehr Deutsche mit einem guten Job nach Syrien gehen. Ja so geht es mit Syrien aufwärts und das ganz schnell.

Heute habe ich die damalige Ausgabestelle der Hilfsorganisation des Roten Halbmondes in Tartous besucht. Hier wurden Hilfsgüter und Lebensmittel an die Flüchtlinge verteilt .

Tartous hatte seinerzeit über 500.000 Flüchtlinge zumeist aus Aleppo aufgenommen.

Vor ca einem Jahr sah es hier anders aus.

Aber seht selbst.

Liebe Grüße Marco aus Tartous.

weiter lesen : https://www.facebook.com/marco.glowatzki.3?fref=mentions

